Літня перевірка гальм: на що звернути увагу водіям

Автомобіль / © Pexels

Реклама

Влітку автомобільні гальма працюють у складніших умовах, ніж зазвичай, і від їхньої справності може залежати життя водія та пасажирів. Експерти нагадують: регулярна перевірка гальмівної системи — не формальність, а питання безпеки, особливо у спеку.

Про це “Автоцентр«.

Сучасні автомобілі мають складні гальмівні системи — робочу та стоянкову, які часто пов’язані з електронними модулями керування. Не всі несправності можна виявити самостійно, тож фахівці радять проходити діагностику на спеціалізованих СТО, де є необхідне обладнання та програмне забезпечення.

Реклама

Перш за все, перевіряється пам’ять електронних блоків керування, аби виявити можливі помилки в роботі систем безпеки, таких як ABS чи ESP. Не менш важливо контролювати стан гальмівних колодок і дисків. Їхній знос може стати критичним без попередження, особливо в дорозі, а колодки на одному колесі можуть зношуватись нерівномірно.

Ще одна зона ризику — направляючі колодок, які через корозію чи бруд здатні викликати «підвисання» гальм. Проблеми можуть посилитися в авто з великим пробігом, коли зношуються ущільнювачі та пружини.

Гальмівна рідина також потребує уваги. Її рекомендують змінювати раз на 3–4 роки, адже з часом вона вбирає вологу, що може призвести до корозії циліндрів і зниження температури кипіння. Це загрожує провалом педалі навіть у міських умовах.

Не варто забувати і про металеві трубопроводи гідроприводу. Після 10 років експлуатації їх починає руйнувати корозія, і вони можуть втратити герметичність так само раптово, як і гумові шланги. Шланги віком понад 5 років краще перевіряти особливо ретельно або замінювати наперед, адже ознаки старіння можуть бути непомітні зовні.

Реклама

Стоянкове гальмо — аварійний резерв у разі відмови основного. Воно має працювати синхронно на обидва задні колеса та повністю їх відпускати. У випадку електричного «ручника» його стан також відстежує бортова діагностика.

Для максимальної впевненості у справності гальм їх тестують на стендах типу бігових барабанів. Так можна перевірити ефективність уповільнення авто та синхронність роботи механізмів на кожному колесі. Така перевірка особливо важлива перед далекими подорожами чи в умовах інтенсивного міського руху.

Фахівці наголошують: своєчасний огляд та обслуговування гальмівної системи — це не витрати, а інвестиція у власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, чи траплялося вам, що повертаєте ключ у замку запалювання, а замість впевненого запуску чуєте лише тихе клацання або слабке «кхе-кхе» стартера? Найчастіше винуватцем такої ситуації є акумулятор. При цьому проблема зазвичай виникає не через заводський дефект, а через помилки самого власника авто.

Реклама

Одним із головних факторів є часті короткі поїздки. Кожен запуск двигуна потребує значного заряду, а під час нетривалої поїздки генератор не встигає повністю відновити витрачену енергію. Через це акумулятор постійно працює в умовах недозаряду, що призводить до сульфатації пластин і поступового зниження його ємності.