Літній штраф до 6000 грн: за що водії можуть поплатитися просто на паркованні

Автомобіль / © УНІАН

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У літню спеку залишена в автомобілі тварина може загинути всього за 10 хвилин. Українська влада посилює покарання для недбалих водіїв: за таке правопорушення передбачено штраф до шести тисяч гривень, а в деяких випадках — і кримінальна відповідальність.

Про це пише «Автопілот».

Багато власників авто недооцінюють швидкість, з якою салон машини нагрівається навіть у похмурий день. Навіть з прочиненими вікнами температура всередині автомобіля може підвищитися на 20 градусів лише за кілька хвилин. Така ситуація створює смертельно небезпечні умови для тварин, залишених у машині. Повітря не циркулює, поверхні нагріваються до критичних значень, а ефект парника перетворює авто на пастку.

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Фізіологія тварин значно відрізняється від людської. Їхній головний спосіб терморегуляції — задишка і потовиділення через лапи — стає неефективним у розпеченому салоні. Замість охолодження тварина вдихає гаряче повітря, що лише пришвидшує перегрівання. Це веде до зневоднення, теплового удару, а потім — до судом, непритомності та відмови внутрішніх органів.

Перші ознаки небезпечного стану — сильна задишка, млявість, слинотеча, почервоніння слизових оболонок. Якщо вчасно не надати допомогу, ситуація може мати фатальні наслідки.

Законодавці посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. За залишення улюбленця в зачиненому авто передбачено значний штраф — до 6 тисяч гривень. Такі дії прирівнюються до порушень законів про захист тварин. Це чіткий сигнал суспільству: життя і здоров’я тварин мають значення, а байдужість коштуватиме дорого.

Якщо ви стали свідком того, що тварина зачинена в машині, спробуйте знайти власника. Якщо це неможливо — негайно телефонуйте 102. Поліція має повноваження втрутитися. Розбивати скло дозволено лише в разі очевидної загрози життю, коли є обґрунтовані підстави для такого кроку.

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Найкраща профілактика — ніколи не залишати тварину в авто навіть на кілька хвилин. У спеку це смертельно небезпечно. Якщо потрібно кудись зайти — краще залишити улюбленця вдома або взяти з собою людину, яка залишиться з ним в авто з кондиціонером. У подорожі варто мати прохолодну воду для тварини.

Нагадаємо, МВС України нагадує: якщо в автомобілі немає аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки — водієві загрожує не лише штраф, а й позбавлення прав чи навіть адміністративний арешт. Поліція посилила щоденні перевірки.