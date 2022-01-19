Літр на 100 км: Chery презентувала свій найекономічніший кросовер та оголосила його ціну

А його потужність становить 326 "коней".

Компанія Chery представила новий флагманський кросовер - Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ .

Про це повідомляє Car News China.

Зазначається. що модель оснащена гібридною силовою установкою і є найекономічнішою в лінійці виробника.

Як стверджують у компанії, витрата пального новинки становить 1 літр на 100 км, що робить Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ найекономічнішим автомобілем марки. Такого результату вдалося досягти завдяки використанню інноваційної гібридної установки Kunpeng. Вона складається з 1,5-літрового чотирициліндрового турбодвигуна та двох електромоторів. Її сумарна віддача дорівнює 326 л. і 570 Нм моменту, що крутить. В результаті першу "сотню" автомобіль досягає за 4,9 секунди.

Акумуляторна батарея ємністю 19,3 кВт∙год дозволяє проїхати до 100 км у повністю електричному режимі. У силовій установці – цілих 11 режимів роботи. В результаті повного бака вистачає, щоб подолати до тисячі км шляху у змішаному циклі. Цифри справді вражають. Щоправда, їх ще доведеться перевірити профільним організаціям, але поки що висновки робити зарано.

carnewschina.com

Салон Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оброблений шкірою. Дисплеї віртуальної панелі приладів та мультимедіа об'єднані в один блок. Перемикачі аудіосистеми та клімату – сенсорні.

carnewschina.com

Щодо вартості, то вона становить 23 700 доларів.

Читайте також:

В Україні стартував продаж кросовера Nissan Qashqai нового покоління: яка його ціна

Один із лідерів світового автовиробництва зупинить заводи на всій планеті

Ера великих двигунів добігає кінця: BMW відмовляється від V12