Литва надасть Україні майже пів сотні одиниць військового транспорту: що входить до партії

Литва надасть Україні майже пів сотні одиниць військового транспорту: що входить до партії

Уряд Литви готує нову партію військової допомоги Україні.

Так, за інформацією Міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаукаса, українська армія отримає 40 одиниць техніки.

Про це Анушаукас написав на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, Україні передадуть 20 гусеничних бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для саперів. Які саме вантажівки та позашляховики надійдуть для ЗСУ, поки що невідомо.

За словами міністра, вартість нового пакету військової допомоги Україні становить близько 15,5 млн євро.

З відкритих джерел відомо, що Литва має більше 200 бронетранспортерів M113, зокрема і в модифікації M113A1. Литва вже передала Збройним Силам України ПЗРК Stinger, різну протитанкову зброю, бронежилети, каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидронові системи та радари спостереження. Загалом військова допомога Литви наразі становить близько 100 мільйонів євро.

В Міноборони Литви запевнили, що країна “докладає всіх зусиль для підтримки державності та незалежності України, підтримувала і підтримуватиме Україну всіма можливими способами, включно з військовою, фінансовою, гуманітарною та іншою необхідною допомогою”.

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