Як захистити лобове скло від льоду за ніч — простий лайфгак / © Associated Press

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З настанням холодів водіям доводиться витрачати чимало часу на очищення автомобільного скла від льоду. Однак існує простий спосіб, який допоможе запобігти обмерзанню лобового скла протягом ночі. Для цього знадобиться звичайний рушник.

Про це пише британське видання Express.

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Експерт Джонатан Карконе з компанії 4 Brothers Buy Houses радить автомобілістам заздалегідь захищати лобове скло від морозу. За його словами, замість спеціальних засобів можна скористатися старим рушником, який знайдеться майже в кожному автомобілі.

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Достатньо накрити ним лобове скло та зафіксувати краї двірниками. Такий простий захист допоможе зменшити утворення криги й позбавить водія необхідності довго очищати скло скребком уранці.

Фахівці британської автомобільної організації RAC також рекомендують подбати про автомобіль ще до настання морозної ночі. Найкраще залишати машину в гаражі, де вона буде захищена від обмерзання.

Якщо гаража немає, експерти радять паркувати автомобіль якомога ближче до будинку. Тепло, яке надходить від будівлі, може дещо знизити ризик утворення льоду на склі.

Ще один доступний варіант — накрити лобове скло шматком сухого картону. Він створює захисний бар’єр, який перешкоджає осіданню вологи безпосередньо на поверхні скла.

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Утім, цей спосіб має недолік. Якщо вночі піде дощ, картон намокне, втратить свої захисні властивості та може залишити брудні сліди на склі. Тому використовувати його доцільно лише за сухої погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно підготувати автомобіль до зими. Водіям радять заздалегідь перевірити основні системи авто, подбати про сезонні рідини та заміну шин, щоб уникнути проблем під час морозів.

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