Лобове скло розтане за секунди: ексінженер NASA поділився простим трюком

Українські водії щозими зіштовхуються з однаковою проблемою — замерзле лобове скло, на яке витрачаються і час, і нерви. Та, як з’ясувалося, розтопити лід можна значно швидше і без ризикованих експериментів із гарячою водою.

Про це повідомило видання Express, описавши метод запропонований колишнім інженером NASA Марком Роббером.

Фахівець пояснює: секрет у правильній циркуляції повітря та зменшенні вологості в салоні. Лише кілька послідовних дій — і лід починає танути буквально на очах. Спершу потрібно виставити піч на максимум, щоб тепле повітря почало нагрівати скло зсередини. Після цього варто увімкнути кондиціонер — він забирає зайву вологу, яка і створює запотівання.

Наступний крок — вимкнути рециркуляцію, аби вологе повітря виходило назовні, а не залишалося в салоні. І останнє: привідкрити вікна на кілька сантиметрів. За словами Роббера, такий простий набір дій створює різницю тиску та пришвидшує випаровування вологи, тож скло очищається швидко і залишається сухим.

Водночас інженер наголошує: гаряча вода при сильному морозі — найгірше рішення. Різкий температурний стрибок може призвести до тріщин, а охолоджена вода лише перетвориться на нову крижану кірку.

Нагадаємо, водіям радять наносити на вікна авто рідину для миття посуду, щоб зменшити запотівання. Експерти пояснюють, як це працює та коли метод найефективніший.