Людям виявилися не потрібні сучасні технології нових автомобілів – дослідження

Також названо дві найпопулярніші функції у автомобілістів.

Американська аналітична компанія J.D. Power виявила, що нові автомобілі оснащені деякими функціями, які люди не хочуть використовувати.

Про це повідомляє сайт InsideEVs з посиланням на дослідження компанії.

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"Ціни на нові автомобілі є рекордно високими, частково внаслідок збільшення рівня їхнього оснащення… але деякі функції здаються марними для багатьох власників", - повідомили у J.D. Power.

Дослідження показує, що менше половини власників авто використовували деякі передові технології тільки протягом перших 90 днів володіння. Ті, хто взагалі не користуються цими функціями, кажуть, що вони їм не потрібні.

Наприклад, 61% власників кажуть, що ніколи не використовували цифрові технології машини, а 51% кажуть, що не потребують їх. Власники так само ставляться до технології зв’язку водій/пасажир: 52% заявили, що ніколи не використовували цю технологію, а 40% сказали, що не потребують її.

Коли автомобілісти успішно використовували певну технологію, це позитивно впливало на їхнє рішення придбати новий автомобіль саме з нею. Найвищі показники використання у дослідженні мали дзеркало заднього виду та камера заднього виду. Ці функції увійшли у трійку найкращих, які власники бажають мати у своєму наступному автомобілі.

Раніше повідомлялося, що люди не розуміють, як користуватися сучасними системами допомоги водієві.

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