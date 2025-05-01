Чому поліція може зупинити автомобіль навіть без порушення ПДР

Патрульна поліція може зупинити автомобіль, коли водій здається підозрілим, навіть якщо не було порушення ПДР / © facebook.com/odesapolice

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Патрульна поліція може зупинити автомобіль, навіть якщо водій не порушував правила дорожнього руху. Для цього потрібно лише, щоб дії учасника дорожнього руху здалися правоохоронцям підозрілими або небезпечними.

Як поводитись на дорозі, щоб уникнути небажаної зупинки патрульними, розповів портал UaMotors.

«В Україні є чітко визначені підстави для зупинки автомобіля, але на практиці патрульні можуть проявляти ініціативу, якщо транспортний засіб здається їм підозрілим. Щоб знизити ймовірність зупинки, варто дотримуватися кількох простих порад», — йдеться у публікації.

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Тож, щоб не привертати до себе зайвої уваги правоохоронців, водіям радять:

їхати зі швидкістю загального потоку: надто висока є потенційно небезпечною, а надто повільна — підозрілою;

не робити різких та непередбачуваних маневрів: різка зміна швидкості, раптова зміна смуги чи напрямку руху — це сигнал для патрульних про потенційно небезпечного водія.

Крім того, «магнітом» для патрульних можуть стати надто яскравий чи нестандартний вигляд автівки, надто затоновані вікна чи гучна музика. Для поліції все це виглядає підозріло і може спровокувати зупинку автомобіля, щоб пересвідчитись, наприклад, що водій не перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або ж не перевозить заборонені предмети.

«Чим непомітніший вигляд — тим менше шансів потрапити під перевірку», — зауважує автор.

Нагадаємо, фахівці назвали несподіваний список речей, що краще не тримати в салоні авто. Деякі речі категорично не можна перевозити в салоні у спеку, адже через високу температуру вони стають «бомбами сповільненої дії».