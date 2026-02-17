Машина вирішуватиме, кого пустити за кермо: в чому небезпека закону про "алкоконтроль"

У США просувають закон про алкоконтроль / Ілюстративне фото / © Pixabay

Американські законодавці продовжують роботу над впровадженням акту «Halt Drunk Driving Act», який передбачає обов’язкове встановлення у нових автомобілях пасивних систем виявлення сп’яніння водія, здатних автоматично деактивувати транспортний засіб у разі виявлення небезпеки.

Про деталі суперечливої ініціативи повідомляє профільне видання Carscoops.

Як це працюватиме

Згідно з задумом Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), йдеться не про звичні алкотестери, в які треба дмухати перед запуском двигуна. Регулятори розглядають впровадження високотехнологічних рішень: від сенсорів аналізу повітря в салоні до систем відстеження руху очей водія або тактильних давачів, які оцінюють рівень алкоголю в крові через дотик.

Страх «хибного спрацювання»

Головна пересторога критиків — недосконалість технологій. Якщо алгоритм помилиться, тверезий водій може опинитися заблокованим у критичній ситуації. Представник Томас Массі навів приклад, коли людина різко маневрує під час снігової бурі, щоб об’їхати тварину, а машина розцінює це, як ознаку сп’яніння, і вимикається.

Навіть якщо техніка помилятиметься лише в одному випадку з 10 000, це означатиме тисячі безпідставно зупинених водіїв щодня. Це може статися дорогою на роботу, коли треба забрати дитину або навіть під час втечі від небезпеки.

Що кажуть лобісти

Прихильники закону називають побоювання перебільшенням і «тактикою залякування». За їхніми словами, йдеться лише про безпеку, а не про тотальний контроль чи передавання даних уряду.

Наразі остаточне рішення відкладено: NHTSA має звітувати перед Конгресом, а фінальні правила можуть з’явитися не раніше 2027-го. Тож найближчі кілька років нові авто ще випускатимуться без «алконагляду».

