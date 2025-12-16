- Дата публікації
Машина злетіла в басейн через помилку під час маневрування — деталі
Усередині були жінка та її 5-річна донька, яких вдалося врятувати.
У французькому місті Ла-Сьота авто після невдалого маневру опинився просто у воді муніципального басейну. Інцидент стався у четвер, 11 грудня, близько 21:00 на парковці спортивного комплексу Поль-Елюар.
Про це повідомило видання LaProvence.
За попередніми даними, автомобіль, у якому перебували 38-річна жінка та її 5-річна донька, з невстановлених причин спершу врізався в огорожу, потім — у скляні двері будівлі, після чого проїхав кілька десятків метрів і впав у 25-метровий басейн.
У цей час на території ще перебували двоє рятувальників. Разом із ще одним очевидцем вони почули гуркіт і побачили, як машина занурюється у воду між плавальними доріжками. Рятувальники одразу пірнули в басейн і допомогли жінці з дитиною вибратися з авто. Як повідомила пожежно-рятувальна служба департаменту Буш-дю-Рон, постраждалих доставили до лікарні Ла-Сьоти у стані шоку, серйозних травм вони не зазнали.
За версією рятувальників, водійка могла переплутати педалі гальма та акселератора. У мерії повідомили, що автомобіль найближчим часом евакуюють, а сам басейн через значні пошкодження тимчасово закриють на кілька днів для проведення прибирання та перевірок.
