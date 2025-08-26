Масло в коробці-автомат: ці важливі ознаки вказують, що потрібна заміна

Коли міняти масло в АКПП / © Pexels

Виробники часто стверджують, що трансмісійна олива в автоматичній коробці передач (АКПП) служить увесь термін експлуатації машини, тоді як на СТО наполягають на регулярній заміні.

Про це йдеться у матеріалі akpp-expert.

Трансмісійна рідина ATF — це не просто мастило. Вона виконує кілька важливих функцій, а саме:

змащує рухомі деталі, запобігаючи їх швидкому зносу.

охолоджує систему, відводячи тепло від нагрітих компонентів.

підтримує робочий тиск.

забезпечує роботу гідравлічної системи та гідротрансформатора.

«З часом, під впливом високих температур, тиску та навантажень, олива втрачає свої властивості, в’язкість та корисні компоненти», — кажуть експерти в матеріалі.

Вони також вказують, чим може бути спричинено агресивна втрата властивостей масла, а саме:

манерою водіння (різкі старти, часті перемикання),

забрудненням сторонніми частинками,

металевою стружкою, яка утворюється в процесі тертя деталей.

Про що слід не забути

Виробники вказують приблизні терміни заміни масла, але вони залежать від багатьох факторів.

Поважний вік — сигнал до заміни

Для старих автомобілів з великим пробігом рекомендується міняти оливу кожні 20 000 км. Для сучасних авто цей інтервал може становити 50 000-60 000 км.

На що вкаже тип коробки

Для варіаторів — кожні 50 000 км, для роботизованих — 60 000-80 000 км, для Powershift та DSG — 50 000-60 000 км.

Високі навантаження

Якщо автомобіль часто експлуатується в умовах високих навантажень (пробки, бездоріжжя, буксирування причепа), інтервал заміни слід скоротити на 35%.

Хоча деякі виробники стверджують, що їхні оливи «на весь термін служби», мається на увазі період до 5 років. Для більшості автовласників, які використовують машину довше, це означає, що заміна все ж необхідна.

Ознаки, що вказують на необхідність заміни

Зношена трансмісійна рідина негативно впливає на роботу АКПП. Зверніть увагу на такі симптоми, як вібрація, поштовхи або ривки під час руху, перемикання передач. «Залипання» передач або їх відсутність. Зміна кольору та консистенції оливи. Свіжа ATF прозора, має рожевий або червоний відтінок. Якщо вона стала чорною або каламутною, її потрібно негайно замінити. Запах гару свідчить про серйозне тертя деталей та потребує негайної діагностики на СТО.

Експерти нагадують, що своєчасна заміна трансмісійної оливи та фільтра — це профілактика, яка коштує набагато дешевше, ніж ремонт чи заміна самої коробки передач.

