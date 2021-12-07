Масовий перехід на електромобілі може спровокувати втрату робочих місць

50100 місць знаходяться під загрозою, через масову електрифікацію.

Через плани ЄС щодо заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року, півмільйона робочих місць опиняться під загрозою.

Процес виробництва електромобілів напівавтоматичний, а це означає, що впродовж наступних десятиліть автомобільні компанії очікують на 226 000 нових робочих місць, що менше ніж було раніше, про це повідомляє Financial Times.

Понад дві третини робочих місць зникнуть протягом наступних двох десятиліть, таку сумну статистику отримали під час опитування Європейською асоціацією автомобільних постачальників, Clepa.

У той же час, згідно з дослідженням, проведеним PwC, у виробництві нових деталей для “електричок” буде створено 226 000 нових робочих місць, що знизить кількість втрат приблизно до 275 000.

Також, витрати на розробку нових технологій можуть призвести до ще більших втрат робочих місць. Адже, чим більше компанія витрачає свій бюджет на виробництво, тим менше вона може собі дозволити робітників.

Це твердження підтримав і найбільший постачальник автомобільних запчастин Німеччини, Continental. Вони попередили, що якщо така політика не супроводжуватиметься програмами створення нових можливостей працевлаштування та фінансової підтримки для тих, хто працює в галузях з використанням викопного палива, це загрожує масовим безробіттям.

Виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс не зовсім погоджується з заявами колег та вважає, що вони трохи перебільшені. Адже, більшість автомобіля залишається незмінною. Це все ще сидіння, фарба, кузовні роботи, інтер'єр, колеса, осі. Також додається виробництво електромоторів та батареї.

Тож, який саме сценарій подій побачить світ у 2035 році, зараз важко зрозуміти. Та обидві версії мають право на життя.

Нагадаємо, що Німеччина відмовиться від автомобілів з традиційними двигунами до 2030 року.