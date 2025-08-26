Матове фарбування автомобіля: переваги, ризики та витрати

Автомобіль / © Pixabay

Матове покриття автомобіля стало новим трендом у світі автостилю. Воно робить машину ефектною та унікальною, проте за красою криються значні витрати і складності з доглядом.

Про це пише Jalopnik.

Матові авто вирізняються брутальністю та глибиною кольору. Таке покриття:

не відбиває світло і приховує дрібні подряпини;

завжди виглядає свіжим;

не потребує полірування для блиску.

Для багатьох автовласників це спосіб підкреслити статус та індивідуальність.

Чому автоматичні мийки під забороною

Експерти застерігають: автоматичні мийки для матових авто — смертельна загроза. Жорсткі щітки залишають подряпини та створюють глянцеві плями, які неможливо виправити.

Єдиний вихід — ручна мийка або послуги професійних детейлерів. Це означає додаткові витрати та час.

Якщо глянець можна полірувати, то матова фарба такого не пробачає. Навіть невелика подряпина чи скол від камінця можуть вимагати повного перефарбування деталі.

Фарба для підфарбовування чи локальний ремонт не допоможуть. У результаті будь-яке пошкодження обходиться значно дорожче.

Скільки коштує матове фарбування

Матова фарба як опція у виробника може додати кілька тисяч доларів до ціни авто.

Перефарбування однієї панелі коштує у рази дорожче, ніж при глянцевому покритті.

Спеціальні засоби догляду — ще одна стаття витрат.

Таким чином, матовий автомобіль стає розкішшю не лише у зовнішньому вигляді, а й у догляді.

Спеціальний догляд і засоби

Використовувати звичайні продукти для глянцевих авто категорично заборонено. Віск і силікони зіпсують матовий ефект.

Для такого покриття існують окремі шампуні, очищувачі та захисні покриття, які створюють гідрофобний шар і зберігають текстуру.

