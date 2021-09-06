Maybach представив свій перший електричний електрокар: це позашляховик, натхненний яхтами

Він вийде у 2022 році, або пізніше.

Maybach представив концепт свого першого електромобіля – це позашляховик, який доповнить лінійку Mercedes EQS.

Про це повідомляє Daimler.

Автомобіль отримав двоколірний корпус: зверху він оброблений кольором Obsidian Black Metallic, а знизу – Zircon Red Metallic. На передній частині є велика чорна панель, яка є характерною для моделей Maybach, з блискучими вертикальними хромованими смугами.

Також хромом оброблені стійки EQS. Ручки дверей зроблені врівень з корпусом. Двері водія відкриваються автоматично, коли він підходить до автомобіля. Крім того, з боку можна побачити величезні 24-дюймові колеса.

Салон концепту EQS натхнений яхтами. Задні сидіння розділяє центральна консоль з білого фортепіанного лаку та контрастних вставок кольору рожевого золота. Також всередині є пара розкішних сидінь, а підлогу покриває штучне хутро.

Спереду встановлені екрани, які розтягнуті майже на всю ширину кузова. Три дисплея накриті єдиним склом, і через це здається, що вони є єдиним цілим. Навіть пасажир має 12,3-дюймовий OLED-монітор. Також є круглі вентиляційні отвори з глянцевого хрому та з оцинкованою обробкою.

Спочатку у 2022 році Mercedes випустить свою версію позашляховика EQS, а модель Maybach вийде після нього. Компанія планує, що він буде мати 600 кілометрів запасу ходу.

Daimler

Раніше повідомлялося, що Mercedes офіційно презентував Maybach S-Class нового покоління.

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