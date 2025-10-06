Майбутнє поруч: автомобілі, що літають, стають реальністю

Автівка, що вміє літати / Фото: GSMinfo

Утопічні фантазії про машину, здатну злітати з автостради просто в небо, десятиліттями линули в повітрі. Проте 2025 рік розвинув цю ілюзію, втіливши неможливе. Інженери-візіонери представили функціональні зразки, готові до масового виробництва. Ці апарати елегантно маневрують на дорозі, поміщаються в стандартний гараж і трансформуються з наземного транспорту на повітряний за лічені хвилини, повністю відповідаючи суворим вимогам законодавства.

Про це пише GSMinfo.

PAL-V Liberty (Нідерланди)

PAL-V Liberty — перший у світі автожир, дозволений для експлуатації на дорогах загального користування. На відміну від вертольота, його ротор обертається зустрічним потоком повітря, створюючи підйомну силу без окремого приводу. На шосе транспорт розвиває швидкість до 160 км/год, в повітрі — близько 180 км/год. Складаний гвинт і триколісне компонування дозволяють без зусиль паркувати машину в стандартному гаражі.

Два двигуни Rotax потужністю 400 к.с. забезпечують запас ходу приблизно 1300 км на землі і до 500 км в повітрі. Для зльоту потрібна коротка смуга, а для приземлення потрібно лише близько 30 метрів. Вартість версії Sport Edition починається від 399 000 доларів, Pioneer Edition — від 599 000 доларів.

Alef Model A (США)

Alef Model A став першим автомобілем з електричним приводом і вертикальним зльотом, який отримав спеціальний сертифікат льотної придатності FAA. Він здатний долати близько 200 миль дорогами і 110 миль у польоті. Завдяки компактним розмірам його можна залишити на звичайному місці для паркування.

Швидкість на шосе обмежена 25 миль на годину через класифікацію як низькошвидкісний транспортний засіб. Характеристики в повітрі поки не розкриваються повністю. Компанія розраховує почати постачання до кінця 2025 року, орієнтовна ціна — близько 300 000 доларів.

Klein Vision AirCar (Словаччина)

AirCar трансформується в літак менш ніж за дві хвилини: крила і хвіст складаються завдяки спеціальній механіці. На землі машина розганяється до 200 км/год, в повітрі — до 249 км/год, запас ходу становить приблизно 1000 км. Модель сертифікована для Європи і пройшла понад 170 годин випробувань, зокрема сотні злетів і приземлень.

Двигун V6 потужністю 280–340 к.с. у поєднанні з сучасними системами управління і надійними механізмами складання забезпечує стабільну роботу. Ціна варіюється від 800 000 до 1 000 000 доларів.

Samson Sky Switchblade (США)

Switchblade — спортивний триколісний автомобіль з автоматичним випуском крила за три хвилини. На трасі він розвиває понад 201 км/год, у повітрі досягає швидкості близько 305 км/год, дальність польоту — приблизно 450 миль. Гібридна силова установка дозволяє використовувати як автомобільне, так і авіаційне паливо.

Ціна — близько 170 000 доларів, що робить модель доступною для приватних пілотів. Недавні випробування підтвердили керованість і працездатність схеми в різних режимах.

AeroMobil 5.0 (Словаччина)

AeroMobil 5.0 оснащений гібридним мотором, сучасними системами навігації і можливістю вертикального старту. У польоті швидкість досягає приблизно 200 км/год, на дорозі — близько 160 км/год. Машину демонстрували на авіасалонах, де тестові польоти підтвердили стабільність роботи під час зміни режимів.

Постачання розраховані на клієнтів, які планують перельоти між містами і міжнародні маршрути. Вартість становить кілька мільйонів доларів, що пояснюється складною конструкцією, дорогою електронікою і вимогами сертифікації.

XPeng X2 (Китай)

XPeng X2 — електричний двомісний літальний апарат з вертикальним зльотом і приземленням, орієнтований на міські маршрути. Максимальна швидкість — близько 130 км/год. Його переваги — компактні розміри, низький рівень шуму і маневреність в умовах щільної забудови. Використання легких композитів і систем активної безпеки робить X2 відповідним кандидатом для міських сервісів аеромобільності.

Конструкція розрахована на просте обслуговування та інтеграцію в наявну транспортну мережу, що знижує витрати для операторів повітряних таксі та корпоративних парків.

ASKA A5 (США)

ASKA A5 поєднує можливості вертикального і короткого зльоту. Машина розрахована на чотирьох пасажирів, максимальна швидкість у повітрі — близько 150 миль на годину. Дальність польоту в залежності від режиму становить 150–250 миль. Розробка орієнтована на регіональні маршрути і сімейні поїздки між містами.

Апарат вже демонструвався на виставках, зокрема CES. Обсяг попередніх замовлень перевищив 50 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Виробник робить ставку на відповідність екологічним нормам і поступове проходження сертифікаційних процедур.

Для довідки. VTOL — вертикальний зліт і приземлення; такі апарати можуть використовувати невеликі майданчики без повноцінної ЗПС. STOL — короткий зліт і приземлення; їм потрібна невелика смуга, але вони перевозять більше корисного навантаження. Автожир — літальний апарат з ротором, який обертається за допомогою потоку повітря, а не двигуна, що спрощує конструкцію і підвищує безпеку на малих швидкостях.

Розвиток технологій і оновлення норм сертифікації поступово перетворюють летючі автомобілі з концептів на реальні продукти. Найближчими роками такі машини почнуть з’являтися на дорогах і в небі, пропонуючи практичну альтернативу між наземним транспортом і польотом.

