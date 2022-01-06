Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Майбутнє вже тут: BMW навчила новий електромобіль митттєво змінювати колір кузова (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майбутнє вже тут: BMW навчила новий електромобіль митттєво змінювати колір кузова (відео)

Associated Press

Потрібно лише натиснути на кнопку.

Компанія BMW розробила унікальну функцію для свого нового електромобіля - iX Flow.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, на виставці споживчої електроніки CES-2022, що відкрилася в США, німецький автовиробник представив концепт iX Flow з технологією E Ink. Автомобіль покритий спеціальним "електронним папером", який змінює колір на протилежний під впливом електричного поля.

Офіційної демонстрації технології поки що не було, проте її роботу показав один із користувачів Twitter. У ролику показана темно-сіра машина, яка раптово за пару секунд стає білою. Зміна кольору виглядає футуристично, може навіть здатися, що під час створення ролика використовувалася комп’ютерна графіка.

На думку дизайнерів компанії BMW, технологія E Ink дозволить у майбутньому розширити можливості персоналізації автомобілів. Електрофоретична технологія, що стимулюється електричними сигналами, виводить на поверхню пігменти різних кольорів, унаслідок чого кузов набуває бажаного кольору. Інноваційна технологія E Ink відкриває нові способи зміни зовнішнього вигляду автомобіля відповідно до естетичних уподобань власника, умов навколишнього середовища або навіть функціональних вимог. На думку дизайнерів BMW, технологія може бути реалізована як зовні, так і всередині майбутніх серійних автомобілів.

Принцип дії "електронного паперу" ґрунтується на явищі електрофорезу – переміщення дрібних частинок під впливом електричного поля. Між двома шарами плівок-електродів розміщена рідина з пофарбованими частинками, що виконують роль пікселів. Білі частинки мають позитивний заряд, а темні – негативний. Під час пропускання через електроди струму частинки спливають або навпаки занурюються залежно від заряду.

Можливість зміни кольору кузова та елементів салону допоможе зменшити споживання енергії в автомобілі, спрямованої на забезпечення кліматичного комфорту в салоні. Внаслідок того, що біла поверхня відбиває набагато більше сонячного світла, ніж чорна, зміна кольору поверхні дозволить знизити витрати на охолодження влітку. У холодну пору року темний кузов допоможе поглинати більше тепла від сонця. В обох випадках вибіркова зміна кольору допоможе скоротити витрати енергії для охолодження або обігріву автомобіля, а в електромобілі це сприятиме збільшенню запасу ходу.

Читайте також:

Баварські інженери презентували новий електричний кросовер BMW iX M60

Баварці презентували ”вбивцю” Mercedes EQS: що відомо про новий BMW i7

Наступна публікація