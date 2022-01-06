Майбутнє вже тут: BMW навчила новий електромобіль митттєво змінювати колір кузова (відео)

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Компанія BMW розробила унікальну функцію для свого нового електромобіля - iX Flow .

Про це повідомляє Carscoops.

Так, на виставці споживчої електроніки CES-2022, що відкрилася в США, німецький автовиробник представив концепт iX Flow з технологією E Ink. Автомобіль покритий спеціальним "електронним папером", який змінює колір на протилежний під впливом електричного поля.

Офіційної демонстрації технології поки що не було, проте її роботу показав один із користувачів Twitter. У ролику показана темно-сіра машина, яка раптово за пару секунд стає білою. Зміна кольору виглядає футуристично, може навіть здатися, що під час створення ролика використовувалася комп’ютерна графіка.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

На думку дизайнерів компанії BMW, технологія E Ink дозволить у майбутньому розширити можливості персоналізації автомобілів. Електрофоретична технологія, що стимулюється електричними сигналами, виводить на поверхню пігменти різних кольорів, унаслідок чого кузов набуває бажаного кольору. Інноваційна технологія E Ink відкриває нові способи зміни зовнішнього вигляду автомобіля відповідно до естетичних уподобань власника, умов навколишнього середовища або навіть функціональних вимог. На думку дизайнерів BMW, технологія може бути реалізована як зовні, так і всередині майбутніх серійних автомобілів.

Принцип дії "електронного паперу" ґрунтується на явищі електрофорезу – переміщення дрібних частинок під впливом електричного поля. Між двома шарами плівок-електродів розміщена рідина з пофарбованими частинками, що виконують роль пікселів. Білі частинки мають позитивний заряд, а темні – негативний. Під час пропускання через електроди струму частинки спливають або навпаки занурюються залежно від заряду.

Можливість зміни кольору кузова та елементів салону допоможе зменшити споживання енергії в автомобілі, спрямованої на забезпечення кліматичного комфорту в салоні. Внаслідок того, що біла поверхня відбиває набагато більше сонячного світла, ніж чорна, зміна кольору поверхні дозволить знизити витрати на охолодження влітку. У холодну пору року темний кузов допоможе поглинати більше тепла від сонця. В обох випадках вибіркова зміна кольору допоможе скоротити витрати енергії для охолодження або обігріву автомобіля, а в електромобілі це сприятиме збільшенню запасу ходу.

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