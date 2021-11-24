Майже 10 мільярдів доларів за акції Tesla: Ілон Маск продає свої цінні папери

Майже 10 мільярдів доларів за акції Tesla: Ілон Маск продає свої цінні папери

Ілон Маск продовжує продавати свіої акції Tesla

10 листопада найбагатша людина світу за версією Forbes Ілон Маск втратив 50 мільярдів доларів, через опитування у Twitter.

Мільярдер запитав у своєї аудиторії чи варто йому продавати свої акції Tesla. Після чого з’явився інсайдерський звіт, що Маск продає акції, тому що нібито хоче покрити свої особисті борги, що і призвело до падіння.

Після чого Ілон Маск почав розпродавати акції невеличкими партіями по 930 тисяч. З одного продажу глава SpaceX заробляє більш ніж 1 мільярд доларів. Маск продав ці акції частково для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із виконанням опціонів на акції.

Ілон Маск продовжив продаж акції своєї компанії, 23 листопада він продав 934 091 акцію за 1,05 мільярда доларів.

Весь фінансовий свій спостерігає за подальшими діями мільярдера. Фани Tesla переймаються за долю компанії.

Нагадаємо, що нещодавно найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla показав серйозну проблему під час тестів.