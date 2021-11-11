Майже 40 років на конвеєрі: Volkswagen знімає з виробництва історичний седан

Усього було випущено понад шість мільйонів екземплярів цієї моделі.

Компанія Volkswagen ухвалила рішення зняти з виробництва знаковий седан - Santana .

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що Volkswagen Santana сходить з конвеєрів від 1983 року. Це був перший автомобіль в історії німецького концерну, який вироблявся в КНР.

Так, першу партію автомобілів зібрали зі 100 машинокомплектів, що надійшли з Німеччини. Вже за три роки з виробничої лінії зійшов 10-тисячний екземпляр моделі, а до середини 1990-х рівень локалізації Santana досяг 90%. На сьогодні в Китаї зібрано понад 6 млн автомобілів Volkswagen Santana. У 90-ті роки машина стала найважливішою моделлю Volkswagen та символом економічного зростання КНР.

Модель останього покоління, в основі якої лежить шасі Skoda Rapid, випускають із 2012 року. Седан доступний з 1,4- та 1,6-літровими атмосферними бензиновими моторами, що розвивають 90 і 110 к.с. відповідно. Трансмісії – 5-ступінчаста "механіка" або 6-діапазонний "автомат". Крім того, Santana доступна з 1,3-літровим 131-сильним турбомотором та "роботом" DSG. Наступника у Volkswagen Santana не буде.

Цікаво, що Santana – не єдина модель, яка залишить конвеєр спільного підприємства Volkswagen-SIAC. За інформацією Reuters, на заводі також завершиться складання Skoda Rapid та актуальної версії кросовера Tharu. Представники марки заявили, що від Santana вирішили відмовитися на користь кросоверів: так, потужності заводу, що звільнилися, будуть використані для складання T-Cross і рестайлінгового Tharu.

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