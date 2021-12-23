Майже 600 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування: названо причину

Їх можуть визнати небезпечними під час руху.

У новий скандал, схоже, потрапила компанія Tesla.

Про це повідомляє Automotive News.

Так, Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA) запустило друге розслідування щодо Tesla: перевірка охоплює 580 тисяч електромобілів, проданих від 2017 року до теперішнього часу. Причиною подібного рішення є функція вбудованих ігор, яка викликала масу занепокоєння.

Так, у машинах Tesla можна запускати ігри на бортовому комп’ютері прямо під час руху. Відповідне оновлення компанія випустила минулого літа. Перед початком гри на екрані з'являється попередження, що під час руху автомобіля можуть грати лише пасажири. Гра почнеться, щойно користувач натисне кнопку, що підтверджує, що він є пасажиром. Однак на цю кнопку може натиснути водій.

Це, власне, й привернуло увагу NHTSA. Експерти побоюються, що ігри відволікатимуть водіїв та викличуть зростання кількості смертельних аварій, адже відволікання уваги під час водіння – причина багатьох смертей на дорогах США.

В рамках офіційного розслідування NHTSA експерти оцінять, наскільки безпечною є ця опція: для цього буде використовуватися статистика запуску ігор та програно кілька сценаріїв. Якщо функцію визнають небезпечною, Tesla доведеться випустити ще одне оновлення та прибрати ігри з доступу. У наглядовому відомстві вважають, що сучасний мультимедійний комплекс має бути спроєктований таким чином, щоб у водія не було можливості відволікатися на другорядні завдання під час руху.

За даними NHTSA, лише 2019 року через неуважність водіїв у країні загинуло 3 142 особи. І, ймовірно, ця кількість занижена, тому що не всі водії зізнаються, що не стежили за дорогою. Особливу тривогу у регулятора викликають сучасні машини, напхані всілякою електронікою, адже кожен з девайсів, покликаних підвищити комфорт, може стати загрозою безпеці. А ще 2017 року результати дослідження показали, що багато функцій автомобільних інформаційно-розважальних систем притягують занадто багато водійської уваги, стаючи загрозою безпеці: вчені Університету Юти встановили, що системи можуть відвернути увагу водія на 24 секунди і довше, і це може виявитися критичним в умовах дорожнього руху.

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