Майже мільйон автомобілів Mercedes-Benz відкличуть через небезпечний дефект

Фахівці знайшли серйозну проблему з системою охолодження автомобіля.

Компанія Daimler повідомила власникам автомобілів бренду Mercedes-Benz, що їх дорогі автомобілі можуть загорітися прямо під час руху. Також, що запустити відкличну компанію немає можливості, так як, деталі, які потрібні для ремонту наразі недоступні.

Проблема зачіпає 800 тисяч автомобілів. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Як повідомив виробник – проблема пов’язана з тим, що під час руху тиск у системі охолодження підіймається і в наносі може статися витік охолоджуючої рідини, через що компоненти двигуна нагріваються і може статись пожежа.

Тож, власникам таких авто потрібно пересуватись дуже обережно і при появі натяків на перегрів відразу звертатись до дилера. Як тільки потрібні деталі знову з’являться у наявності, Daimler планує запустити відкличну компанію.

Ймовірну проблему можуть мати такі авто: GLE / GLS (W167), C-Class (W 205), E-Class (W213), S-Class (W222), S-Class (W223), E-Class Coupe (W238), GLC (W253), CLS (W257) та G-Class (W463).

Враховуючи характер проблеми, краще взагалі не експлуатувати таке авто, адже якщо навіть пожежі не станеться та двигун можна швидко і легко перегріти і тоді на власника чекає дорогий ремонт.

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