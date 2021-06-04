МАЗ презентував електричний автобус із запасом ходу в 320 км

Незабаром він виїде на дороги Білорусі.

МАЗ презентував електричний автобус - 303Е10 .

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що цей транспортний засіб оснащений німецьким електродвигуном ZF CeTrax потужністю 300 кВт і з низьким споживанням електрики. Запас ходу в 280-320 км забезпечують батареї ємністю 285 кВт/год, а підзарядка займає 4-6 годин.

У салоні можуть розміститися 72 пасажири, з них 30 - на сидіннях. Всі ряди сидінь оснащені USB-портами, щоб пасажири могли зарядити в дорозі смартфони і планшети. Крім цього, один з входів обладнаний відкидним пандусом для зручності маломобільних груп населення.

МАЗ 303Е10 має збільшену площу панорамного скління, в салоні підтримується комфортний мікроклімат завдяки наявності кондиціонера і опалювачів, причому повністю електричних.

belta.by

Водійське місце обладнане цифровою панеллю приладів. На екрані видно кожну деталь, включаючи дані з датчиків дощу, світла, систем безпеки ECAS і EBS. Електронне керування забезпечує автоматичну діагностику всіх бортових систем.

Планується, що вже до липня цей електробус їздитиме вулицями Бреста.

Раніше розповідалося про те, що в Києві тестують електричний автобус білоруського виробництва.

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