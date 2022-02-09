Mazda показала частину нового кросовера для ринку Європи: відео

Автомобіль отримав нову лінійку двигунів та класичний дизайн.

Компанія Mazda анонсувала нове поповнення лінійки своїх кросоверів. Одним з найперших автомобілів у групі Large Product Group стане – великий позашляховик CX-60.

Саме європейський ринок стане пріоритетним для моделі. Коротенький тизер компанія випустила на своєму фірмовому Youtube-каналі.

Щодо дизайну новинки, тут все зрозуміло, його оформили у класичному стилі японської марки, але звісно дизайнери додали кілька особливостей. Наприклад, капот став трохи довшим, а також з’явились Led смуги ходових вогнів, які врізаються у фальш решітку радіатора.

Цей автомобіль буде побудовано на новій платформі, яка має поздовжнє розташування двигуна та основний задній привод, який має муфту підключення передньої осі. Тому CX-60 буде великим та доволі дорогим кросовером компанії.

На європейському ринку планують продавати CX-60 у модифікації з гібридний двигуном. Раніше такої моделі в лінійці авто Mazda не було. Під капотом буде бензинова “четвірка” – на 2.5 літра та електромотор, в парі агрегати видають 300 кінських сил потужності. Та найголовніше для європейців те, що автомобіль буде відповідати усім сучасним екологічним нормам.

Та окрім гібриду будуть доступні і рядні шестициліндрові мотори - бензиновий Skyactiv-X і дизельний Skyactiv-D, пару яким складе 48-вольтовий стартер-генератор. Такі варіанти з'являться як на європейському, так і японському ринках.

В компанії повідомили, що цей автомобіль – це лише початок грандіозної лінійки великих кросоверів компанії. Тому чекаємо на нові моделі Mazda.

Нагадаємо, що нещодавно британці назвали топ-10 надійних кросоверів віком до п'яти років.