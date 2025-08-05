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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Механік назвав кнопку в авто, здатну вдвічі подовжити "життя" двигуну

Одна популярна функція в сучасних авто може вдвічі скоротити «життя» двигуну. Автомеханік розповів, як натиском однієї кнопки уникнути дорогого ремонту.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кнопка з літерою «А» і стрілкою у вигляді кола

Кнопка з літерою «А» і стрілкою у вигляді кола / © goo-net-exchange.com

Сучасні технології зробили кермування комфортнішим, та інколи зручність може коштувати дорого. Однією з популярних функцій серед власників кросоверів і преміум-седанів є дистанційний запуск двигуна. Але чи справді це благо для автомобіля?

Американський автомеханік Скотті Кілмер, який має понад 50 років досвіду ремонту авто, поділився своїм професійним застереженням у відеоблозі.

За словами Кілмера, запуск двигуна — це критичний момент, коли мотор отримує найбільше навантаження.

«Більшість зносу відбувається саме в цей момент. До 97% — ще до того, як мастило встигає дістатися всіх вузлів», — пояснив він.

Автомеханік рекомендує відключати функцію автозапуску, щоб зменшити зношування. Зробити це просто — потрібно знайти кнопку з літерою «А» і стрілкою у вигляді кола, яка зазвичай розташована на передній панелі.

«Це як вмикати і вимикати комп’ютер по десять разів на день замість того, щоб перевести його у сплячий режим», — додав майстер.

На його думку, регулярне використання цієї опції майже вдвічі скорочує моторесурс. З цим погоджується і український фахівець.

«Справді, чим частіше стартує мотор на холодну, тим швидше він зношується. Ми часто бачимо на СТО авто з проблемами мастильного насоса чи вкладишів — і це нерідко наслідок постійного автозапуску», — розповів автослюсар Ігор із Києва.

Відмова від цієї, здавалося б, дрібниці може врятувати ваш гаманець від значних витрат. Заміна або капітальний ремонт двигуна коштуватиме щонайменше 60-80 тис. грн. І це без урахування додаткових витрат на евакуатор та втрат часу.

Тож, один легкий натиск — і ви або подовжуєте життя двигуна, або наближаєте його до дорогого ремонту.

До слова, раніше повідомлялося про дев’ять важливих правил, які допоможуть подовжити життя двигуна авто.

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