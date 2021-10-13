Mercedes-AMG зупинить виробництво однієї зі своїх моделей

Mercedes-AMG зупинить виробництво однієї зі своїх моделей

Вона виходила з 2014 року.

Mercedes-AMG до кінця грудня цього року перестане виробляти модель GT.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Німецький виробник автомобілів вперше представив AMG GT у 2014 році, як духовного наступника SLS AMG. Проте через 7 років його відправляють у відставку.

Замовлення на машину нещодавно закрилися і останніми випущеними моделями AMG GT будуть ті, які замовили раніше цього місяця.

Подробиці про наступника автомобіля поки не відомі. Насправді, навіть незрозуміло, чи буде він, оскільки жодні прототипи не були помічені, а автовиробник публічно не визнав, що працює над заміною.

Відомо, що новий Mercedes-AMG SL замінить AMG GT Roadster, але незрозуміло, яке майбутнє чекає на AMG GT Coupe.

Останнім варіантом Mercedes-AMG GT є серія Black. Наразі це найшвидший серійний автомобіль на Нюрбургринзі, на якому він встановив час 6:48,05 у проходженні траси довжиною 20,8 км.

Зробити автомобіль настільки швидким допомагає 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, що видає 720 к.с. і 800 Нм крутного моменту.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-AMG презентував свій перший гібрид.

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