Mercedes-Benz назавжди може відмовитися від одного з типів кузова

Він поступається за популярністю позашляховикам.

Компанія Mercedes-Benz може назавжди відмовитися від випуску автомобілів у кузові " універсал" .

Про це повідомляє Autocar.

Так, головний операційний директор Mercedes-Benz Маркус Шефер сказав, що компанія без особливого оптимізму дивиться в майбутнє автомобілів з кузовом “універсал” та інші ніші, оскільки електрифікація зрушує баланс традиційних секторів ринку.

В інтерв’ю на Мюнхенському автосалоні Шефер визнав, що "універсали" незабаром залишаться в минулому. Цей ринок знаходиться під тиском, оскільки все більше і більше клієнтів переходять на позашляховики, а "сараї" користуються попитом тільки на декількох ринках.

Forbes

Раніше інші джерела в Mercedes-Benz вказали, що з появою все більш економічних позашляховиків, особливо більш аеродинамічних електричних, ринок універсалів скорочується. Зараз Європа – одне з небагатьох місць на світовому ринку, де подовжені версії купуються в великих кількостях, оскільки Китай і США віддають перевагу машинам сегменту SUV.

Шефер також визнав, що Mercedes оцінює майбутнє купе і кабріолетів.

"Ми повинні визнати, що попит на кабріолети в усьому світі падає – Китай не є пріоритетним ринком для родстерів, а в Європі менше покупців, які вибирають кабріолет, в порівнянні з тим, що було кілька років тому. Але я думаю, що це дуже привабливий і емоційний продукт".

Раніше розповідалося про те, який тип кузова авто найбільше користується популярністю серед українців.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання