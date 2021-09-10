Mercedes-Benz оголосив про припинення розробки гібридних автомобілів

Основний акцент буде зроблено на електромобілях.

Компанія Mercedes-Benz ухвалила рішення відмовитися від розробки гібридних автомобілів.

Про це повідомляє Mercedes-fans.

Про відповідне рішення стало відомо після презентації електромобілів на Мюнхенському автосалоні - IAA Mobility. Так, своєму виступі на заході в Німеччині глава відділу розвитку Daimler Маркус Шефер пояснив, що компанія більше не буде інвестувати в цей тип силових установок.

Виконавчий директор дав зрозуміти, що розвитку нових технологій в цій сфері не планується. Це оголошення було кілька передбачуваним. Не тільки для Daimler, а й для інших європейських виробників, оскільки гібридна технологія з модулем, що підключається, є більш складною і більш дорогою в розробці.

Гібридний автомобіль, що підключається до мережі, має два силові агрегати, один електричний, а інший – внутрішнього згоряння, і змусити ці системи працювати разом завжди буде дорожче і складніше, ніж розробка повністю електричного автомобіля. З іншого боку, цей тип транспортного засобу проіснує кілька років. Німецькі постачальники, такі як ZF, в найближчі кілька років роблять ставку на плаг-ін гібриди з подвоєною автономністю в електричному режимі в порівнянні з поточними моделями, де найздібніші можуть проїхати близько 100 км без бензину.

Також читайте Дизайнер Mercedes спрогнозував кінець класичних седанів: причина досить неочікувана

Хорошим прикладом є Mercedes-Benz Class A250e, представлений минулого року плаг-ін гібридний автомобіль, здатний проїхати до 73 км в 100% електричному режимі і який був досить успішним в Німеччині.

Mercedes-Benz, в свою чергу, як і раніше зосереджений на електромобілях: до 2022 року бренд матиме 100% електричні моделі у всіх сегментах, а до 2025 року всі нові платформи будуть електричними. Розробка і виробництво акумуляторів в Європі також будуть сильно збільшені.

Раніше розповідалося про те, що Mercedes-Benz представив революційну технологію, яка дозволяє керувати автомобілем за допомогою думки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання