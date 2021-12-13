Mercedes-Benz першими отримали дозвіл на використання автопілоту 3 рівня на дорогах загального користування

Новий автопілот з'явиться в автомобілях компанії вже на початку 2022 року.

Концерн Daimler, став першим у світі автовиробником, який отримав дозвіл від Федерального управління автомобільним транспортом Німеччини (KBA) на активацію системи безпілотного водіння 3 рівня.

В цій системі електроніка контролює пересування автомагістралями, но на дорогах з непередбачуваним рухом, водію доведеться взяти керування на себе. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Daimler.

Федеральне агентство дозволило використовувати систему Drive Pilot на швидкості до 60 кілометрів за годину. Для Drive Pilot в країні підходять 13 тисяч кілометрів доріг. Також автопілот можна використовувати і в інших країнах, де це дозволено на законодавчому рівні. Наприклад, у США та Китаї також тестується система Drive Pilot.

Як заявляє виробник, автопілот зможе автоматично підтримувати задану швидкість і смугу, а також реагувати на екстрені ситуації, машина зможе ухилятися від перешкод в межах завданої смуги, або швидко зупинитись. Також, цікава фішка у тому, що якщо водію при активованому автопілоті стане зле і він не зможе відповідати на вимоги автомобіля взяти контроль на себе, тоді машина здійснить автоматичну екстрену зупинку та покличе на допомогу.

Новітня система Drive Pilot буде доступна в Германії вже в першому кварталі 2022 року. Її активують на седанах Mercedes-Benz S-Class та нових люксових “електричках” Mercedes-Benz EQS.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти випробували повний автопілот від Tesla: названі переваги та недоліки.