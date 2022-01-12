Mercedes-Benz позбавиться від одного з типів кузова: названо терміни

Усе заради подальшої електрифікації.

Компанія Mercedes-Benz, схоже, визначилася з датою відмови від випуску автомобілів у кузові "універсал " .

Про це повідомляє Automobilwoche.

За їхніми даними, доля двооб'ємників вже вирішена: нові не з'являться, а ті, що існують, зникнуть з модельного ряду марки вже за вісім років (2030-го). Таке рішення продиктоване бажанням вигадати кошти на електрифікацію, яка також має завершитись до 2030 року.

Так, першим у черзі до виходу стоїть CLA Shooting Brake, продажі якого припиняться у 2025 році, повідомляє джерело, а останнім може стати універсал E-Class.

Про видалення з лінійки CLA Shooting Brake вже говорили раніше самі представники Mercedes-Benz. Зокрема, керівник компанії Ола Калленіус, анонсуючи скорочення модельного ряду, заявив, що Mercedes-Benz “зайшов занадто далеко” у прагненні зайняти всі можливі ніші в кожному сегменті. Крім того, чистка модельного ряду допоможе компанії вигадати більше коштів на електрифікацію – за планом виробника, модельна лінійка Mercedes-Benz буде повністю електричною саме від 2030 року.

Утім, Mercedes-Benz вже розмірковує над альтернативами. За даними видання, марка може порадувати клієнтів великою електричною моделлю з високою посадкою та батареєю під підлогою, яка поєднуватиме в собі переваги седана та всешляховика, або ж сильніше розвести в лінійці кросовери та позашляховики, наголосивши на їхніх особливостях.

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