Mercedes-Benz презентував новий електричний кемпер: що відомо про новинку

Новинка побудована на базі Mercedes-Benz V-class та має все для комфортного перебування на природі.

Mercedes-Benz Vans також вирішили поборотися за екологію, саме тому вони випустили новий електричний кемпер eCamper Marco Polo. Його побудували на базі вже існуючого електричного вена EQV.

За модифікацію відповідала швейцарська компанія - Sortimo Walter Ruegg PLC. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Daimler.

Вже традиційно автомобіль отримав підйомний дах, який перетворюється у палатку, задній ряд сидінь, які трансформуються у спальний відсік, а також кухонний блок у задній частині авто. На кухні авто має зручну систему шухляд, умивальник, плиту та навіть холодильник.

Звісно, тепер інженерам довелося слідкувати за таким важливим для електрокара показником, як вага. Тому всі ці об’єкти мають полегшену конструкцію, яка дозволяє знизити кінцеву масу кемпера.

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За додаткову плату, майбутній покупець зможе додати до свого авто сонячні панелі, які видають потужність у 400 Вт. Вони можуть заряджати, як загальний акумулятор, так і додаткову батарею. З обладнання також хочеться відзначити затемнене заднє скло, освітлення заднього відсіку, USB-роз'єми в салоні та поворотні сидіння водія та переднього пасажира.

Електричний вен EQV побудовано на базі звичайного V-class. Тому його можна придбати з двома варіантами батареї: EQV 300 – на 90 кВт/год та запасом ходу 326 – 363 км та EQV 250 – 60 кВт/год та 213 – 236 км. Щоб поповнити запас енергії до 80%, на швидкій зарядці знадобиться усього 45 хвилин.

Нагадаємо, що нещодавно Mercedes-Benz презентував електромобіль з рекордним запасом ходу.