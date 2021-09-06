Mercedes-Benz випустить більш доступну версію розкішного електричного седану EQS

EQE також отримає величезний екран та можливість керувати задніми колесами.

Mercedes-Benz випустить електричний автомобіль EQE, який стане більш доступною версією седану EQS.

Про це повідомляє сайт The Verge.

Новинка буде побудована на тій ж платформі, що і EQS, але стане трохи меншою у розмірах і дешевшою за ціною. Вийде автомобіль у наступному році, але його вартість компанія ще не повідомила.

Зазначається, що EQE запозичить багато хороших деталей від флагманського електричного седану. Хоча деякі видатні функції, такі як величезний дисплей на приладовій панелі та керування задніми колесами, будуть доступні тільки як опція.

Водночас електрокар отримає той самий акумулятор потужністю 90 кВт-год, який встановлений у EQS, що дозволить проїхати на одному заряді 660 кілометрів. Проте EQE буде мати 288 кінських сил замість 516 к.с., які є у більш розкішного варіанту, але у компанії кажуть, що така потужність теж буде доступна.

Mercedes-Benz заявляє, що всередині EQE буде мати значно більше місця, ніж у існуючих E-class. Цього вдалося досягти завдяки електричній платформі та відмові від двигуна внутрішнього згорання. А акумулятор буде розміщений під сидіннями, що дозволить їм бути трохи вище і мати пасажирам кращий огляд.

У компанії кажуть, що конструкція автомобіля зроблена з переробленої сталі, а багато внутрішніх компонентів виготовлені з перероблених та відновлюваних матеріалів, включаючи кабельні канали.

Daimler

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz представив концепт електричного "Гелендвагена".

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