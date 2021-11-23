Mercedes-Benz запатентувала унікальну систему гальмування для електромобілів

Це дійсно збільшить шанси на безпеку в разі аварії.

Компанія Mercedes-Benz запатентувала унікальну систему гальмування для електрокарів.

Про це повідомляє CarBuzz.

Зазначається, що німці створили резервний гальмівний пристрій у поєднанні з клапаном, який знижує тиск у шинах. У випадках екстреного гальмування шини спустяться, щоб уповільнити автомобіль у разі відмови гальмівної системи.

Система складається з центрального блоку керування та блоку зниження тиску повітря, який підключений до шин автомобіля. Ці дві системи спрацьовують, коли виходить з ладу центральний гальмівний блок або є несправність. В описі патенту згадується, що ця гальмівна система була розроблена з урахуванням електромобілів і гібридів, але також може використовуватися в традиційному автомобілі з ДВЗ.

Основною причиною появи системи є перехід на нові гальмівні механізми. Оскільки електромобілі використовують рекуперативне гальмування, вони, по суті, мають дві гальмівні системи. Основним методом є ефективне гальмування за допомогою електродвигуна для відновлення енергії. Як тільки акумулятори повністю заряджені, автомобіль повернеться до звичайної системи, як у традиційних авто.

carbuzz.com

Через складність, сучасні автомобілі використовують технологію гальмування за дротом. Однак інтерфейс користувача залишається незмінним. Водій натискає на педаль, і автомобіль гальмує. Але тепер існує проміжна система, яка повинна вирішити, як використовувати цю гальмівну силу. Водій натискає на педаль, система drive-by-wire фіксує тиск і вирішує, який метод використовувати, щоб уповільнити автомобіль.

Систему також можна використовувати для відновлення тиску до початкового рівня, хоча цей конкретний аспект не згадується в розділі основних положень патенту. У поєднанні з системою контролю тиску в шинах автомобіль, оснащений такою системою, може регулювати тиск у шинах.

Раніше розповідалося про те, що на нові автомобілі Mercedes-Benz доведеться чекати понад рік.