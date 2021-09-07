Mercedes представили революційну технологію, яка дозволяє керувати автомобілем за допомогою думки

Brain-computer interfaces аналізує хвилі мозку і пов'язує їх із завданнями.

Mercedes представили на Мюнхенському автосалоні технологію Brain-computer interfaces (BCI), яка дозволяє керувати автомобілем за допомогою думки.

Про це повідомляє Daimler.

Така можливість доступна в концептуальному автомобілі Vision AVTR, який вперше дебютував у 2020 році. Відвідувачі автосалону можуть випробувати фантастичну технологію на собі.

BCI розроблена для того, щоб допомогти людям з фізичними вадами отримати більшої незалежності. Вона може читати вимірювані хвилі мозку і пов'язувати їх із завданням. Таким чином можна за допомогою думки керувати деякими функціями авто.

На стенді Mercedes відвідувачі можуть вдягнути невелику пов'язку на голову, яка читає хвилі мозку. Потім проводиться невеликий калібрувальний тест, під час якого потрібно дивитися на малюнок на приладовій панелі концепту (наприклад, паркування авто) та зосередитися на ньому. Потім BCI пов'язує мозкові хвилі з малюнком і пов'язує їх двох.

На дисплеї також можна обрати можливість заряджання автомобіля або взаємодіяти з інформаційно-розважальною системою, яка містить віртуальний світ, де можна вирощувати рослини та створювати вітер.

"BCI має потенціал для подальшого підвищення комфорту водіння в майбутньому. Технологія працює абсолютно незалежно від мови та дотику. Це відкриває революційні можливості для інтуїтивної взаємодії з автомобілем", – сказала керівник відділу продажів Mercedes-Benz Брітта Сігер.

Концепт Vision AVTR Mercedes створили разом з Disney, надихаючись фільмом "Аватар". Він поєднав футуристичні технології та дикий дизайн. Автомобіль працює від акумуляторної батареї потужністю 110 кВт-год, яка використовує органічну хімію і не містить токсичних і дорогих земних металів. Її можна зарядити всього за 15 хвилин і проїхати 700 км на зарядці.

Daimler

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