Мережу розірвало відео, як росіянин катається на автомобілі з “льодовикового періоду”

Мережу розірвало відео, як росіянин катається на автомобілі з “льодовикового періоду”

Хотів пожартувати, а в результаті втратив гроші.

Чоловік з Красноярську вирішив пограти на нервах поліцейських, та катався на повністю обмерзлій машині.

Автомобіль був настільки замороженим, що був більше схожий на кубик льоду, аніж на машину. Відповідне відео виклали на Youtube-каналі “РИА НОВОСТИ”.

Водію якимось чином вдалося залізти в авто та навіть проїхати кілька вулиць, поки його не зупинили співробітники поліції. Їм він повідомив, що заморозив авто спеціально для експерименту і якраз зараз рухається до СТО для того, щоб відігріти автомобіль.

Звісно, правоохоронці не оцінили жарт, тож довго не думаючи, вони оштрафували водія, викликали евакуатор та забрали автомобіль на штрафний майданчик, тож ця поїздка обійшлася чоловіку досить не дешево.

Якщо розібратися, то стає зрозуміло, що водіння на такому авто дуже небезпечне, адже водій спостерігав за трафіком через маленьке віконце і міг спокійно не помітити пішохода або інше авто.

Нагадаємо, що нещодавно у Нідерландах під час тестування вщент розбили рідкісний Ferrari вартістю три мільйони доларів.