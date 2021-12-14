Мережу розірвало відео, як росіянин заряджає електромобіль із вікна 19 поверху

Процес з'єднаний декількома подовжувачами.

Досить невичайним способом вирішив заряджати свій електромобіль Nissan Leaf житель Краснодару.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Last channel.

Автор ролика спочатку показує електрокар, а потім слідує за дротом, піднімаючи камеру все вище, і нарешті наводить її на балкон 19 поверху. Саме туди тягнеться шнур, який поєднали декількова подовжувачами.

Якщо прийняти висоту поверху багатоповерхової "панельки" за середні 2,7 метри, то вийде, що загальна довжина кабелю повинна становити не менше 55 метрів: необхідно також врахувати відстань від будинку до паркомісця.

На момент публікації новини це відео вже зібрало понад 45 тисяч переглядів.

Зазначимо, від звичайної мережі живлення напругою 220 Вольт акумулятор Nissan Leaf заряджається приблизно за вісім годин. У 2016 модельного році хетчбеку збільшили ємність батареї на чверть – від 24 до 30 кіловат-годин, що забезпечило збільшення запасу ходу до максимальних 250 кілометрів за циклом NEDC. Місткість акумулятора актуального Leaf досягає 62 кіловат-годин, проте на кадрах явно модель першого покоління.

Додамо, що Nissan Leaf є найпопулярнішим електромобілем в Україні. Саме він за підсумками листопада 2021 року знову очолив список найбільш затребуваних "зелених" машин на нашому ринку.