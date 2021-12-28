Мережу розриває відео, як електромобілі Tesla влаштовують яскраве світлове шоу під "Щедрика"

На цей раз, електромобілі Ілона Маска радують своїх фанів під українську новорічну пісню.

Компанія Tesla, як завжди відзначилась нестандартним привітанням з новорічними святами. Кожному українцю, таке відео “зігріє серце”.

Маркетологи компанії записали відео зі світловим шоу та виклали в інтернет. На Youtube-каналі Tesla, відеоролик за 3 дні набрав більш ніж 600 тисяч переглядів.

На відео, можна побачити, як 4 автомобіля Tesla синхронно підморгують фарами в такт музиці. Найцікавіше те, що за мелодію обрали всесвітньо відому українську пісню "Щедрик".

Це шоу отримало назву S3XY Light Show, але не просто так. Перші чотири літери – це абревіатура, яка вказує на моделі Tesla, задіяні у відео:

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y

В такому самому порядку автомобілі розмістили і на відео. Відео стало дуже популярним, адже у багатьох людей саме "Щедрик" асоціюється зі святами та Новим роком. В компанії кожен рік намагаються здивувати своїх фанів на свята і в цьому році сюрприз дуже приємний.

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