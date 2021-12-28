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Мережу розриває відео, як електромобілі Tesla влаштовують яскраве світлове шоу під "Щедрика"

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Мережу розриває відео, як електромобілі Tesla влаштовують яскраве світлове шоу під "Щедрика"

https://www.autoevolution.com

На цей раз, електромобілі Ілона Маска радують своїх фанів під українську новорічну пісню.

Компанія Tesla, як завжди відзначилась нестандартним привітанням з новорічними святами. Кожному українцю, таке відео “зігріє серце”.

Маркетологи компанії записали відео зі світловим шоу та виклали в інтернет. На Youtube-каналі Tesla, відеоролик за 3 дні набрав більш ніж 600 тисяч переглядів.

На відео, можна побачити, як 4 автомобіля Tesla синхронно підморгують фарами в такт музиці. Найцікавіше те, що за мелодію обрали всесвітньо відому українську пісню "Щедрик".

Це шоу отримало назву S3XY Light Show, але не просто так. Перші чотири літери – це абревіатура, яка вказує на моделі Tesla, задіяні у відео:

  •     Tesla Model S
  •     Tesla Model 3
  •     Tesla Model X
  •     Tesla Model Y

В такому самому порядку автомобілі розмістили і на відео. Відео стало дуже популярним, адже у багатьох людей саме "Щедрик" асоціюється зі святами та Новим роком. В компанії кожен рік намагаються здивувати своїх фанів на свята і в цьому році сюрприз дуже приємний.

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