Мережу шокувало відео, як вантажівка штовхає боком Volkswagen Polo на шосе

Напевно, її водій не бачив перед собою автомобіль.

У Мережі опублікували відео, на якому показано, як вантажівка на шосе штовхає боком Volkswagen Polo.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Про цей інцидент відомо небагато, але чомусь Polo опинився боком перед вантажівкою. Незрозуміло, як це сталося, але цілком можливо, що два транспортні засоби врізалися, через що Volkswagen розвернувся і опинився в нестійкому становищі.

Схоже, що водій вантажівки не знав про скрутне становище автомобіля під ним і продовжував рух. Можливо, що він не бачив застряглого Polo, але мав би побачити і почути початковий удар чи скрипу шин і гудок.

Попереду вантажівки їхала родина, яка помітила, що відбувається. Вони махали і кричали водію, що привернуло його увагу і він зупинився.

Відео закінчується через кілька секунд, і невідомо, чи з пасажирами Volkswagen все добре. Хоча здається, що автомобіль перебуває у хорошому стані, тому, ймовірно, всередині нього ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області військова вантажівка розтрощила Volkswagen.

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