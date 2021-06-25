Мережу сколихнуло відео, як молотком розбивають центральний екран Tesla під час руху

Мережу сколихнуло відео, як молотком розбивають центральний екран Tesla під час руху

Фанатам марки Ілона Маска краще на це не дивитися.

Як відомо, центральний екран електрокара Tesla виконує чи не найважливішу функцію в автомобілі.

Так, автор YouTube-каналу TechRax вирішив провести експеримент, аби з'ясувати, яким чином функціонуватиме електрокар Tesla Model 3, якщо його екран розбити молотком.

Водій на ходу проводить серію ударів молотком по екрану. Спочатку чоловік злегка б’є монітор, потім впівсили, а під кінець вже докладає максимальне зусилля. Врешті-решт водій повністю розтрощує тачскрин і виймає скляну частину з тримача. Він навіть від’єднав кабель, що був під’єднаний до екрану.

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Як на все це реагує електрокар? Автомобіль продовжує рухатись і не має жодних проблем, а на телефоні власника дублюється частина інформації про електрокар і статистика показує нормальну роботу. Втім, у цьому немає нічого дивного, адже дисплей в салоні автомобіля – це лише монітор, робота чи вихід з ладу якого жодним чином не впливає на працездатність комп’ютера, що керує.

Варто зазначити, що багато користувачів негативно відреагували на ці дії блогера.

Раніше розповідалося про те, що найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla викликав обурення у перших покупців.

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