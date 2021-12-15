Мережу сколихнуло відео, як Tesla на автопілоті рухається дорогою з собакою за кермом

Користувачі обурені цим вчинком.

Досить дивний та водночас небезпечний інцидент вдалося зафіксувати очевидцям із електромобілем Tesla.

Про нього повідомляє Electrek.

Так, у Мережі з'явилося чергове відео з електрокаром Tesla на автопілоті, що спричинило хвилю обурення серед користувачів. На відео, знятому в штаті Техас, Model X 2017 року випуску рухається дорогою без людини за кермом: на місці водія сидить собака.

За інформацією Electrek, ролик був знятий TikTok-блогером Блейком Мессіком і цілком може бути постановковим, проте це не скасовує ризику, яким зазнали оточуючі і сам собака. Крім собаки, в автомобілі нікого не видно: бічні вікна зачинені, і на другому ряді дуже темно, щоб щось розглянути. Цілком можливо, що в салоні взагалі не було людей.

"Я переглянув відео безліч разів і так і не зміг розглянути когось ще в машині. Але я маю відчуття, що це міг бути розіграш", – прокоментував відео Мессік.

Загалом, хто б не був автором витівки, він може понести серйозне покарання за небезпечне водіння, передбачене законодавством Техасу. Крім цього, його дії можуть підпасти під закон про "жорстоке поводження під час перевезення тварини".

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