Мережу сколихнуло відео, як ведмежа відірвало двері Lamborghini, аби дістатися до яблука

І в нього це вийшло.

У Мережі з'явилося відео, як ведмежа незвичайним способом намагається дістатися до яблука.

Відповідну публікацію розмістив у соцмережі шейх Хумайда Абдула Альбукаїш. Судячи з інших публікацій автора він любить дорогі автомобілі та має цілий домашній зоопарк з хижими тваринами.

Так, на відео можна побачити, як ведмежа намагається залізти всередину суперкара Lamborghini Huracan, аби забрати яблуко, яке тримає чоловік. Через надто велику вагу тварини, двері "італійця" не витримують та відриваються.

Утім, відповідне відео має постановочний вигляд. На початку видно, що зазор між дверцятами та кузовом надто великий, наче дверцята до кінця не зачинені. Але після того, як двері відпали, можна побачити акуратно від’єднаний роз’єм електропроводки. Хто хоча б раз самотужки знімав дверцята з авто розуміє, що випадково або просто силою так акуратно від’єднати проводку не вийде.

Зазначимо, що це відео вже назбирало майже 94 тисячі вподобань.

Раніше розповідалося про те, що водій Lamborghini переплутав педалі і заїхав на суперкарі в озеро.