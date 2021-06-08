Мережу вразило відео, як автопілот Tesla збожеволів від вантажівки з світлофорами, які не працюють

Ось ще одне підтвердження того, що систему треба вдосконалювати.

Вже відомо, що автопілот Tesla не завжди розпізнає перепони на своєму шляху, як слід.

Ось й цього разу відповідна система електрокара Tesla Model 3 показала себе не з найкращого боку. Так, власник автомобіля зіткнувся з тим, що автопілот його транспортного засобу почав на своєму шляху виявляти нескінченну кількість світлофорів, яких насправді було всього три.

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Відеоролик демонструє, що Tesla Model 3 їхала за вантажівкою, яка перевозила світлофори, які не працюють. У підсумку це мало вигляд як досить кумедний збій системи, але підтвердило, наскільки складно підготувати автономні системи водіння до неймовірної кількості випадків, з якими вони можуть зіткнутися в реальному світі.

Відповідне відео було опубліковано в спільноти Tesla на Reddit.

Пізніше з'явилася розширена версія цього ролику.

That’s not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights which is an edge case so rare that’s why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE — K10✨ (@Kristennetten) June 3, 2021

Нездатність Tesla зрозуміти, що світлофори перевозилися на автомобілі і не були робочими, є явною ознакою того, що Tesla не готова до повністю безпілотного руху, незалежно від того, скільки разів про це говорив генеральний директор Ілон Маск.

Раніше розповідалося про те, як в автопілота Tesla "здали нерви" під час спроби впоратися з шаленим затором.

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