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Мережу вразило відео, як автопілот Tesla збожеволів від вантажівки з світлофорами, які не працюють

Мережу вразило відео, як автопілот Tesla збожеволів від вантажівки з світлофорами, які не працюють

AutoCar

Ось ще одне підтвердження того, що систему треба вдосконалювати.

Вже відомо, що автопілот Tesla не завжди розпізнає перепони на своєму шляху, як слід.

Ось й цього разу відповідна система електрокара Tesla Model 3 показала себе не з найкращого боку. Так, власник автомобіля зіткнувся з тим, що автопілот його транспортного засобу почав на своєму шляху виявляти нескінченну кількість світлофорів, яких насправді було всього три.

Відеоролик демонструє, що Tesla Model 3 їхала за вантажівкою, яка перевозила світлофори, які не працюють. У підсумку це мало вигляд як досить кумедний збій системи, але підтвердило, наскільки складно підготувати автономні системи водіння до неймовірної кількості випадків, з якими вони можуть зіткнутися в реальному світі.

Відповідне відео було опубліковано в спільноти Tesla на Reddit.

Пізніше з'явилася розширена версія цього ролику.

Нездатність Tesla зрозуміти, що світлофори перевозилися на автомобілі і не були робочими, є явною ознакою того, що Tesla не готова до повністю безпілотного руху, незалежно від того, скільки разів про це говорив генеральний директор Ілон Маск.

Раніше розповідалося про те, як в автопілота Tesla "здали нерви" під час спроби впоратися з шаленим затором.