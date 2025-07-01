Міф чи правда: чи небезпечно заправляти машину до повного баку у спеку

АЗС / © Pixabay

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Під час літньої спеки в соціальних мережах часто з’являються провокаційні повідомлення про те, що заправка автомобіля «до повного» в жарку погоду може стати причиною вибуху через розширення пального в баку.

Про це пише SUV News.

Цей міф, який виник ще 2018 року, регулярно оживає в різних варіаціях. Проте провідні експерти, зокрема представники Королівської автомобільної асоціації (RAC), запевняють, що такої небезпеки немає.

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Сучасні бензобаки спроектовані таким чином, щоб витримувати теплове розширення пального та парів. Вони обладнані спеціальними вентиляційними системами і клапанами, які дозволяють регулювати внутрішній тиск і не допускають його надмірного зростання. Завдяки цим рішенням заповнення бака «до повного» не викликає небезпеки вибуху або деформації.

Хоча температура справді може підвищити тиск і прискорити випаровування бензину, сучасні інженерні технології запобігають будь-яким критичним наслідкам. Також популярне переконання, що бензин швидко випаровується і ми втрачаємо гроші, є безпідставним — якби це було правдою, біля заправок постійно відчувався б сильний запах пального, чого насправді не спостерігається.

Отже, водіям варто довіряти науці і сучасним технологіям, а не страхам. Заправка «до повного» навіть у найспекотніші дні — це безпечно і рекомендується, особливо перед тривалими поїздками, щоб уникнути неприємностей на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити.

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