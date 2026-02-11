Міф про "зимовий імунітет": чи справді поліція не евакуює авто у мороз

Автомобіль / © pexels.com

Реклама

Серед водіїв побутує думка, що низькі температури або сильні опади можуть стати «оберегом» від евакуації автомобіля. Проте законодавство України 2026 року чітко регламентує: погодні умови не є пом’якшувальною обставиною. Ба більше, евакуація авто взимку залишається абсолютно законною процедурою.

Про це пише AUTODOSUG.

Норми, що регулюють цей процес, діють однаково у всі пори року, а контроль за їх дотриманням під час негоди лише посилюється.

Реклама

Які є законні підстави для евакуації

Право евакуювати неправильно припаркований транспорт закріплено у статті 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та пункті 15.10 Правил дорожнього руху. Ключовим фактором для виклику евакуатора є суттєва перешкода дорожньому руху або загроза безпеці.

2025–2026 років поліція неодноразово наголошувала на посиленні контролю саме в зимовий період. Це пов’язано з тим, що звуження проїжджої частини через снігові замети робить кожне порушення паркування критичним для трафіку.

Чому взимку евакуюють частіше

Саме сніг та ожеледиця стають каталізаторами для роботи евакуаторів. У великих містах, таких як Київ чи Львів, фіксуються десятки випадків евакуації через блокування роботи комунальних служб.

Основні причини «зимової» евакуації:

Реклама

Блокування снігоприбиральної техніки. Машина, що заважає очищенню дороги, прирівнюється до перешкоди руху.

Зупинка на смугах громадського транспорту. Взимку графік руху автобусів і тролейбусів і так порушується через погоду, тому додаткові перешкоди ліквідують миттєво.

Перекриття виїздів. Кучугури снігу звужують виїзди з дворів, і припарковане авто може повністю заблокувати рух «швидкої» чи пожежної машини.

Процедура та вартість повернення авто

Механізм евакуації під час негоди не відрізняється від стандартного: поліція фіксує порушення (фото/відео), складає акт і викликає спецтранспорт. Власник отримує повідомлення про штраф та евакуацію через сервіс «Дія» або інші електронні сервіси МВС.

Щоб повернути автомобіль, водію доведеться сплатити:

Штраф за порушення ПДР (зазвичай від 340 до 680 грн). Послуги евакуатора (доставлення на штрафмайданчик). Вартість зберігання авто (нараховується за кожну добу).

Отже, розраховувати на «зимову поблажливість» не варто. Навпаки, дотримання правил паркування в цей період є критично важливим для життєдіяльності міста.

Нагадаємо, Мін’юст пояснив, хто відповідає за падіння бурульок на припарковані автомобілі.