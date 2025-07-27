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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Мікробна пастка в кишені: що знайшли вчені на ключах від авто

Вчені показали, що автомобільні ключі можуть бути майже такими ж брудними, як сидіння унітазу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ключі авто

Ключі авто / © Getty Images

Ключі від авто можуть бути в чотири рази бруднішими за екран вашого смартфона. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного у Великій Британії. На поверхні звичних металевих або пластикових аксесуарів виявили понад 240 колоній бактерій, тоді як на телефоні — лише 66.

Про це повідомляє Road and Truck.

Експеримент провів доктор Джо Латімер. Він протестував ключі різних власників із різними звичками до чистоти. Хоча дослідження не є масштабним, його результати — тривожні. Виявлені мікроорганізми не завжди шкідливі, але 15% з них були кишковими бактеріями. У певних умовах вони можуть спричинити захворювання.

Крім того, дослідження включало опитування 2 тисяч водіїв. Виявилося, що третина з них ніколи не чистять ключі. Найгірше — у власників Nissan, Skoda та Volkswagen. Натомість 57% власників BMW дезінфікують ключі щотижня, а майже кожен п’ятий чоловік — щодня.

Фахівці радять регулярно протирати ключі антисептичними серветками або просто мити їх з милом. Адже, хоч це й здається дрібницею — ваша безпека починається з чистоти.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрипіння — це не пошкодження, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожнє парковання або пряму ділянку дороги, — розженіть авто до 60–70 км/год і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.

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