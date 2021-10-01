MINI готується презентувати загадкову новинку: перше фото

Модель повинні презентувати в жовтні.

Компанія MINI розповсюдила в соцмережах зображення загадкової новинки, яку обіцяє показати цього року.

На тизері відображений Cooper S з чорним декором: хетчбеку затемнили решітку радіатора, з'явилася глянсова окантовка фар, а емблему замінив на чорну. Логічно припустити, що компанія готує "чорну" спецверсію для моделі.

Продаж автомобілів MINI в Європі просів на тлі кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Так, за 2020 рік дилерам марки вдалося продати майже 172,8 тисячі нових машин, що на 197 відсотка менше, ніж у 2021 році. Судячи з усього, компанія вирішила підігріти інтерес до своїх моделей, урізноманітнивши гаму черговою спецверсією, яка буде відрізнятися від інших чорними акцентами в екстер’єрі.

Наступною важливою новинкою марки повинен стати Countryman, який дебютує в 2023 році: очікується, що кросовер виросте в габаритах і отримає як ДВЗ, так і електричну установку.

Останнє покоління "паливних" хетчбеків MINI випустять в 2025 році, і вже до початку третього десятиліття автовиробник розраховує повністю відмовитися від виробництва традиційних двигунів внутрішнього займання і буде випускати тільки електрокари.

Додамо, що вихід нового MINI очікується на жовтень 2021 року.

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