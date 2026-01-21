Мінімум 3600 грн за авто: водіїв чекає новий обов’язковий платіж

Автомобіль / © Pexels

Наявність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) залишається ключовою вимогою для кожного українського водія у 2026 році. Відсутність «автоцивілки» не лише загрожує штрафом, а й покладає повну фінансову відповідальність на винуватця у разі аварії.

Про це пише «Стіна».

Хоча різкого стрибка цін порівняно з кінцем 2025 року не відбулося, умови страхування стали більш вигідними для потерпілих. За даними Інституту дослідження авторинку, з 1 січня 2026 року діють такі зміни:

Підвищені ліміти виплат: страхова компанія відшкодовує до 250 тисяч гривень за шкоду майну та до 500 тисяч гривень за шкоду життю і здоров’ю потерпілих.

Скасування зносу: під час розрахунку вартості ремонту більше не враховується знос деталей автомобіля, що дозволяє отримати реальну суму на відновлення.

Відсутність франшизи: нові договори не передбачають франшизи, яку раніше водій мав сплачувати з власної кишені.

Яка ціна питання

Вартість поліса традиційно залежить від місця реєстрації власника авто та об’єму двигуна. У столиці тарифи найвищі через інтенсивний трафік та підвищену ймовірність ДТП.

Для авто з двигуном до 1,6 літра:

Обласні центри: стартова ціна електронного поліса становить близько 3600 гривень.

Київ: вартість страховки стартує від 4700 гривень.

Для авто з двигуном від 1,6 до 2 літрів:

Обласні центри: ціна починається від 4000 гривень.

Київ: доведеться заплатити від 5000 гривень.

Експерти наголошують, що страхові компанії закладають у вартість ризики великих міст, де аварії стаються частіше, а ремонти коштують дорожче.

Хто має право на пільги

Законодавство передбачає знижки на оформлення автоцивілки для окремих категорій громадян. Скористатися пільговими умовами можуть:

Пенсіонери;

Учасники бойових дій (УБД);

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Постраждалі учасники Революції Гідності.

Окремо варто зазначити, що держава надає компенсацію вартості страхування для учасників бойових дій. Цю послугу можна оформити через застосунок «Дія», але за умови, що транспортний засіб не використовується в комерційних цілях і має об’єм двигуна не більше 2500 куб. см.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про те, що українські водії вже 2026 року зможуть оформлювати ДТП в застосунку «Дія» — без поліції та паперів. Уряд ухвалив постанову, що відкриває шлях до цифрового європротоколу.