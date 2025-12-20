ТСН у соціальних мережах

Мінус за вікном: що категорично не можна залишати в машині взимку

Морози впливають не лише на стан авто, а й на речі всередині нього. Фахівці пояснили, що категорично не варто зберігати в машині взимку.

Автор публікації
Софія Бригадир
Авто

Авто / © Pixabay

З настанням морозів водіям радять переглянути речі, які вони залишають у салоні або багажнику автомобіля. Автомобільна експертка Рене Мартін наголошує: холод може пошкодити або зіпсувати предмети, не призначені для зберігання за мінусових температур.

Про це повідомило видання Real Simple.

Передусім фахівці не радять залишати в машині електроніку. За словами Мартін, навіть коротке перебування ноутбука чи планшета в холоді може призвести до пошкодження через утворення конденсату після занесення в тепле приміщення. Експертка Мелані Массон додає, що за низьких температур РК-екрани можуть працювати повільніше, а літій-іонні акумулятори — втрачати здатність заряджатися.

У салоні авто взимку не варто зберігати напої. Галузева аналітикиня The Car Coach Лорен Фікс застерігає: газована вода, пиво, вино чи звичайна вода можуть замерзати, розширюватися та вибухати.

Також небажано залишати їжу, зокрема консерви. За даними Міністерства сільського господарства США, під час замерзання рідина в банках розширюється, що може призвести до їхнього пошкодження та псування продуктів.

Експерти не рекомендують тримати в машині ліки. Рене Мартін зазначає, що більшість препаратів слід зберігати за стабільної кімнатної температури, а дослідження показують: за мінусових температур якість як рідких, так і твердих форм може погіршуватися.

Під впливом холоду можуть зіпсуватися й косметичні засоби. Мелані Массон пояснює, що креми, лосьйони та макіяж можуть розшаровуватися через замерзання й розморожування, а Лорен Фікс попереджає про ризик вибуху аерозольних балончиків.

Окрім цього, фахівці радять не залишати в авто пластикові вироби. За словами Массон, пластикові оправи окулярів на морозі стають крихкими та можуть ламатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка одна кнопка взимку може зламати авто.

