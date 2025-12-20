- Дата публікації
Мінус за вікном: що категорично не можна залишати в машині взимку
Морози впливають не лише на стан авто, а й на речі всередині нього. Фахівці пояснили, що категорично не варто зберігати в машині взимку.
З настанням морозів водіям радять переглянути речі, які вони залишають у салоні або багажнику автомобіля. Автомобільна експертка Рене Мартін наголошує: холод може пошкодити або зіпсувати предмети, не призначені для зберігання за мінусових температур.
Про це повідомило видання Real Simple.
Передусім фахівці не радять залишати в машині електроніку. За словами Мартін, навіть коротке перебування ноутбука чи планшета в холоді може призвести до пошкодження через утворення конденсату після занесення в тепле приміщення. Експертка Мелані Массон додає, що за низьких температур РК-екрани можуть працювати повільніше, а літій-іонні акумулятори — втрачати здатність заряджатися.
У салоні авто взимку не варто зберігати напої. Галузева аналітикиня The Car Coach Лорен Фікс застерігає: газована вода, пиво, вино чи звичайна вода можуть замерзати, розширюватися та вибухати.
Також небажано залишати їжу, зокрема консерви. За даними Міністерства сільського господарства США, під час замерзання рідина в банках розширюється, що може призвести до їхнього пошкодження та псування продуктів.
Експерти не рекомендують тримати в машині ліки. Рене Мартін зазначає, що більшість препаратів слід зберігати за стабільної кімнатної температури, а дослідження показують: за мінусових температур якість як рідких, так і твердих форм може погіршуватися.
Під впливом холоду можуть зіпсуватися й косметичні засоби. Мелані Массон пояснює, що креми, лосьйони та макіяж можуть розшаровуватися через замерзання й розморожування, а Лорен Фікс попереджає про ризик вибуху аерозольних балончиків.
Окрім цього, фахівці радять не залишати в авто пластикові вироби. За словами Массон, пластикові оправи окулярів на морозі стають крихкими та можуть ламатися.
