Mitsubishi розповіла про особливості нового покоління їхнього популярного позашляховика

Автомобіль отримає низку технічних оновлень, які мають його покращити.

Mitsubishi розповіла подробиці про нове покоління плагін-гібридного позашляховика Outlander.

Про це повідомляє Motor1.

Автомобіль буде використовувати оновлену гібридну систему бренду, щоб забезпечити "безпечне, впевнене та комфортне водіння за різних погодних та дорожніх умов".

Раніше у Outlander був один електродвигун, що живить задні колеса, але його нова версія отримає два електродвигуни, по одному на кожну вісь. Їхню потужність поки що не оприлюднили.

Також невідомо, який двигун внутрішнього згоряння отримає модель. Електризований Outlander попереднього покоління мав бензиновий агрегат об'ємом 2,4 літра потужністю 126 кінських сил і крутним моментом 201 Ньютон-метр.

Попередні версії позашляховика мали 2,0-літровий двигун, але потім їм встановили більший і потужніший чотирициліндровий двигун, який забезпечив комбіновану потужність 221 к.с.

Mitsubishi розповіли, що нове покоління для кращого розподілу потужності між передніми та задніми колесами отримає еволюційну версію системи Super-All Wheel Control (S-AWC).

Порівняно зі звичайними моделями, що працюють тільки від ДВЗ, де система використовує гальмівну силу тільки для лівого або правого колеса на передній осі, вбудована гібридна версія виграє від системи управління гальмуванням задніх коліс.

Залежно від дорожніх умов, силовий агрегат може працювати в семи різних режимах руху. Існує три основні режими: нормальний, гравійний та сніжний, а також новий, який розкриває весь потенціал гібридної системи. Крім того, є еко-режим, який надає пріоритет "економічному та екологічно чистому водінню".

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi Outlander, який повинен з'явитися в Україні, отримав найвищу оцінку за безпеку.

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