Міжнародне посвідчення водія: як оформити документ без іспитів і за лічені дні

Автомобіль / © Freepik

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Оформити міжнародне посвідчення водія українці можуть лише за 5 робочих днів. У Головному сервісному центрі МВС пояснили, які документи потрібно підготувати та на що звернути увагу під час оформлення.

Про це пише Головний сервісний центр МВС України.

Міжнародне посвідчення водія — це не обов’язковий, але вкрай корисний документ для тих, хто планує керувати транспортом за межами України. Його видають у сервісних центрах МВС на підставі чинного національного посвідчення. Документ має вигляд паперової книжечки, дійсний протягом трьох років (але не довше, ніж чинне українське посвідчення).

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Що потрібно для оформлення

Для подачі заяви обов’язково мати при собі:

національне посвідчення водія (оригінал);

закордонний паспорт (для правильного трансліту);

паспорт громадянина України або ID-картку;

довідку про зареєстроване місце проживання або довідку ВПО;

фото 3,5×4,5 см на матовому кольоровому папері;

квитанцію про сплату послуги (можна оплатити онлайн або на місці).

Усі документи подаються особисто. Важливо: транслітерація імені та прізвища має повністю відповідати тій, що у закордонному паспорті та національних правах.

Після подачі заяви клієнт перевіряє її зміст і підписує у присутності адміністратора. Якщо все заповнено правильно, посвідчення виготовлять за 5 робочих днів.

Отримання міжнародного посвідчення не потребує складання іспитів. Усі документи після перевірки повертаються заявникові. Національні водійські права також не вилучаються.

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Нагадаємо, якщо ви плануєте керувати автомобілем за кордоном, варто заздалегідь перевірити, чи визнаються українські водійські права у країні призначення. Хоча наші посвідчення мають міжнародний статус, у деяких державах вони не діють.

Зокрема, для водіння в США, Канаді, Австралії, Індії, Єгипті, Японії, Китаї, Новій Зеландії, Малайзії та Південній Кореї необхідно мати міжнародне посвідчення водія. Українські документи також не визнають у Північній Кореї, Еритреї та Сомалі.

Це пов’язано з тим, що зазначені країни не є учасниками Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, яка регулює взаємне визнання водійських прав.