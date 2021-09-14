Модель Toyota може загорітися через невелику деталь: компанія відкликає майже 160 тисяч авто

Модель Toyota може загорітися через невелику деталь: компанія відкликає майже 160 тисяч авто

Пікапи Tundra потрапили під загрозу через дефекти у деталях та дизайні.

Toyota Tundra 2018-2021 років можуть спалахувати через несправне електричне з'єднання в галогенних фарах.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Через дефект виробник відкликає 158 489 пікапів, і всі вони перебувають під загрозою, оскільки проблема полягає не лише в партії поганих деталей, але й в дизайні.

Tundra з галогеновими фарами мають електричну схему, яка дозволяє одночасно подавати електроенергію на лампи дального і ближнього світла, коли увімкнено дальнє світло. Випадки, коли це може призвести до пожежі, досить специфічні.

Якщо фари використовуються протягом тривалого періоду часу і неодноразово, наприклад, коли автомобіль працює на холостому ходу або тривалий час рухається на низькій швидкості і не дає охолоджувати повітря роз’єму, надлишок тепла може погіршити ізоляцію лампи та роз'єм для лампочки. Це може призвести до того, що фара зламається та погасне, а в деяких випадках – до перегріву та загоряння роз’єму.

Для всіх транспортних засобів, які відкликають, Toyota модифікує вузол джгута проводів двигуна та огляне роз'єм лампи фари, лампочки та вузол фар. Також компанія замінить будь-яку з вищезгаданих деталей, які були пошкоджені.

Кожен, хто заплатив за вирішення цієї проблеми, має право на відшкодування. Відкликати Tundra почнуть з 1 листопада 2021 року.

carscoops.com

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