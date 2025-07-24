Модний аксесуар може завдати серйозних травм в разі аварії: що відомо

Авто / © Pixabay

Реклама

Водіям радять відмовитися від популярного аксесуара для волосся — пластикової шпильки-затискача. Цей, на перший погляд, безневинний аксесуар може призвести до серйозних травм шиї та потилиці в разі ДТП.

Про це повідомило видання Еxpress.

Під час зіткнення голови водіїв різко кидає вперед, а потім назад — до підголівника. Якщо у людини на потилиці знаходиться велика пластикова заколка, вона може застрягти між головою та підголівником. Це не лише знижує ефективність підголівника як засобу захисту, а й може спричинити додаткові травми, зокрема шийного відділу хребта.

Реклама

У компанії Vertu наголошують: підголівник у салоні авто виконує не лише комфортну, а й критично важливу функцію безпеки — він утримує голову у стабільному положенні під час аварії. Щоб ця система працювала, голова має бути максимально близько до підголівника, верхній край — на рівні вух, а відстань — не більш як 2–3 дюйми. Однак затискач-кіготь зміщує голову вперед і створює небезпечний зазор, що підвищує ризик хлистової травми.

У 2023 році британська студентка Джина Панесар отримала серйозні ушкодження саме через таку шпильку. Після ДТП їй довелося перенести операцію, а на відновлення пішло шість тижнів. Лікарі припускають, що поранення від лівої брови до потилиці було спричинене ударом голови об дах авто та наявністю пластикової шпильки.

Експерти радять замінити пластикові аксесуари на м’які резинки і завжди перевіряти положення підголівника перед поїздкою.

Нагадаємо, нещодавно експерти повідомляли, що неправильна відстань до керма може обернутися травмами або втомою вже через 15 хвилин.

Реклама

Раніше ми повідомляли, скільки дизельних авто купили українці в першому півріччі 2025 року.